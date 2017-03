Xenius Das Auto: Im Zeitalter der Digitalisierung ist es zu einem Computer auf vier Rädern mutiert.

Im Zeitalter der Digitalisierung ist das Auto zu einem Computer auf vier Rädern mutiert. Es kann teilautomatisiert fahren, regelt selbstständig den Abstand zu anderen Fahrzeugen, verfügt über ein Tempolimit, hält die Fahrspur und parkt ein. Dutzende von Sensoren sind im Fahrzeug verbaut; sie messen und speichern alle Parameter, die beim Fahren erzeugt werden. Und all diese Daten werden per Funk an den Hersteller gesendet – ohne dass die Besitzer um Erlaubnis gefragt wurden. Die „Xenius“-Moderatoren Dörthe Eickelberg und Pierre Girard gehen heute der Frage nach, welche Vor-, aber auch Nachteile die derart digitalisierten Autos mit sich bringen können. Und zusammen mit dem Experten für Sicherheit in der Informationstechnik Timo Kasper zeigt das Moderatorenteam die eklatanten Sicherheitslücken moderner Funkschlüssel auf.